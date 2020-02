Doctor Sleep, Warner Bros. Italia mette online i primi dieci minuti del film

Seguendo la stessa mossa pubblicitaria che ha accompagnato il lancio home-video di Joker di Todd Phillips, Warner Bros. Italia ha condiviso sul proprio canale ufficiale YouTube i primi dieci minuti di Doctor Sleep, sequel di Shining scritto e diretto dall'acclamato regista Mike Flanagan.

Come al solito, potete gustarveli nel player all'interno della notizia.

Noto anche col titolo di Stephen King's Doctor Sleep, il film è il seguito della storia di Danny Torrance a 40 anni dalla sua terrificante permanenza all'Overlook Hotel raccontata dallo Shining di Stanley Kubrick: a partire dal 5 marzo il film arriverà in DVD, Blu-Ray (che include film e contenuti speciali in alta definizione) e 4K UHD. Il thriller diretto da Mike Flanagan, basato su una sua sceneggiatura tratta dal romanzo di Stephen King, e con protagonisti Ewan McGregor, Rebecca Ferguson e Kyliegh Curran, è già disponibile per il noleggio e l'acquisto in digitale, anche in 4K UHD.

Tra i contenuti extra spiccano il Director's Cut con 27 minuti di scena inedite, lo speciale “Ritorno all 'Overlook” dedicato alla ricostruzione dell'iconica location già protagonista in Shining, e “Da Shining a Doctor Sleep”, che include l'intervista esclusiva a Stephen King e al regista/sceneggiatore Mike Flanagan e racconta la genesi del progetto dal romanzo originale fino al loro approccio a questo attesissimo nuovo capitolo.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad un saggio di critica sul rapporto visivo che lega Doctor Sleep a Shining.