Doctor Sleep, la versione bluray conterrà la director's cut: avrà una durata di 3 ore

Doctor Sleep, il sequel dell'iconico classico horror The Shining diretto da Mike Flanagan, regista di The Haunting of Hill House, arriverà in digitale il 21 gennaio e Blu-ray 4K il 4 febbraio, e porterà con sé circa 30 minuti di scene inedite.

Ma non si tratterà semplicemente di scene aggiuntive riproducibili dalla sezione extra del disco: come annunciato dallo stesso Flanagan su Twitter, l'edizione home-video conterrà oltre alla versione teatrale anche una director's cut di Doctor Sleep, dalla durata di 3 ore esatte.

Secondo le informazioni, la nuova versione del film è ricca di "scene inedite, sequenze alternate ed estese", e oltre a questa chicca il disco vanta anche una manciata di contenuti speciali: "Return to the Overlook", "The Making of Doctor Sleep: A New Vision "e" From Shining to Sleep ". Non vengono forniti ulteriori dettagli sul materiale supplementare o sul filmato aggiuntivo, ma i fan non dovranno aspettare ancora allungo per poter tornare all'Overlook Hotel e scoprire di persona cosa Flanagan e Warner Bros. hanno preparato per loro.

Doctor Sleep arriverà su 4K UHD, Blu-ray e DVD il 4 febbraio e Digital il 21 gennaio.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad un saggio di critica su Doctor Sleep e il rapporto visivo con Shining e al nostro Everycult su Shining. Infine, a proposito di versioni estese, date uno sguardo alla nostra analisi della versione estesa di Shining.