Doctor Sleep, svelata l'unica sorprendente modifica voluta da Stephen King

Dopo due romanzi adattati da Stephen King, ovvero Il Gioco di Gerald e Doctor Sleep, il regista e sceneggiatore Mike Flanagan sta iniziando a considerare il Re dell'Horror un suo amico, e in una recente intervista ha svelato alcuni retroscena sulla loro collaborazione.

L'autore ha rivelato che il celebre scrittore si è 'permesso' di richiedere soltanto una modifica durante la produzione del film, sequel di quello Shining di Stanley Kubrick famoso anche per i numerosi grattacapi che diede a King.

Sorprendentemente, Stephen King avrebbe richiesto meno violenza nel film di Mike Flanagan. Parlando con il podcast The Kingcast, il regista ha infatti rivelato di aver mostrato Doctor Sleep a King personalmente, seduto accanto a lui in una sala privata nella casa dello scrittore a Bangor, Maine. Mentre era seduto accanto a lui durante il film, Flanagan prendeva appunti: "È un film lungo, e l'agonia in quel momento era interminabile. Lui era seduto accanto a me e ad ogni movimento che faceva pensavo: 'Lo odia, lo odia, lo odia ...'".

In realtà King adorò il film, ma suggerì di abbassare il livello di violenza nella scena in cui viene ucciso il personaggio di Jacob Tremblay. "È stata l'unica volta in cui si è avvicinato a me durante il film e mi ha detto: 'Caspita, è un po' troppo brutale, non pensi?' Mi resi conto che forse aveva ragione, quindi la modificammo. Tagliammo alcune inquadrature abbastanza cruente. Ovviamente aveva ragione lui."

