Doctor Sleep sorprendentemente battuto da Midway al boxoffice americano

Nel suo weekend d'apertura al boxoffice americano, il Doctor Sleep di Mike Flanagan è stato sorprendente superato da un rivela forse poco considerato, dal Midway di Roland Emmerich, che ha incassato 6,3 milioni di dollari rispetto ai 5,2 dell'adattamento cinematografico del romanzo di Stephen King.

Doctor Sleep prosegue la storia di Danny Torrance, 40 anni dopo la sua terrificante permanenza all’Overlook Hotel. Ancora irrimediabilmente segnato dal trauma che ha vissuto da bambino, Dan ha combattuto per tutta la vita per trovare una parvenza di pace. Ma questa tregua va in frantumi quando incontra Abra, un'adolescente coraggiosa con un potente dono extrasensoriale che Dan conosce bene: la luccicanza.

Lo stesso potere che, purtroppo per loro, la spietata Rose Cilindro insieme al suo Nodo sta cercando da una vita per sfamare se stessa e i suoi seguaci, forse con il Vapore più sostanzioso del mondo e di sempre.

Ewan McGregor, Rebecca Ferguson e Kyliegh Curran sono i protagonisti di questo thriller soprannaturale targato Warner Bros., che include anche Carl Lumbly, Zahn McClarnon, Emily Alyn Lind, Bruce Greenwood, Jocelin Donahue, Alex Essoe e Cliff Curtis. Trevor Macy e Jon Berg sono i produttori del film, mentre Roy Lee, Scott Lumpkin, Akiva Goldsman e Kevin McCormick figurano come produttori esecutivi.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Doctor Sleep e al nostro Everycult di Shining. Se siete curiosi, inoltre, vi segnaliamo anche il nostro speciale sulla versione estesa di Shining, distribuita in home-video e al cinema qualche giorno fa.