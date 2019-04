Doctor Sleep: primo sguardo al film dal CinemaCon di Las Vegas

Stephen King ha pubblicato il romanzo Shining nel 1977 e tre anni dopo, nel 1980, Stanley Kubrick concretizzò la trasposizione cinematografica, che sebbene non ebbe grande successo al momento dell'uscita nelle sale, si guadagnò enormi consensi con il tempo, affermandosi come uno dei migliori film horror di tutti i tempi.

Nel 2013 Stephen King ha pubblicato un sequel del romanzo, Doctor Sleep, con il regista Mike Flanagan che ora sta lavorando alla trasposizione cinematografica.

Nel corso del CinemaCon di Las Vegas sono state mostrate le prime immagini del film.



Secondo quanto riporta ComicBook, Mike Flanagan ha spiegato:"Quando ho scoperto che Stephen King avrebbe pubblicato un sequel di Shining ho perso la testa". L'inviato di ComicBook, Brandon Davis, ha raccontato che le prime immagini mostrano Ewan McGregor, protagonista del sequel, avvolgere la sua mano attorno a quella di un bambino. Quest'ultimo viene avvicinato nel bosco da una donna con un ago. Danny (McGregor) si guarda allo specchio e vede la scritta 'REDRUM' sul muro dietro di lui, molto scura e blu.



Nonostante le prime immagini non siano il trailer che tutti aspettavano, avere qualche notizia sulle sequenze del film è sicuramente entusiasmante per i fan. Anticipata la data d'uscita all'8 novembre.



La trama del film racconta che Danny Torrance ha vissuto anni tormentati in seguito a ciò che accadde all'Overlook Hotel, tra alcolismo e violenze. Grazie all'aiuto di un gatto preveggente diventa Doctor Sleep e l'incontro con Abra Stone riaccende improvvisamente i suoi demoni. Le riprese sono terminate a dicembre e nel cast anche Rebecca Ferguson, Bruce Greenwood e Jacob Tremblay.