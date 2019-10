Doctor Sleep: il sequel di Shining sarà proiettato in anteprima a Lucca Comics 2019

Non solo Terminator: Destino Oscuro e Zombieland: Doppio Colpo a Lucca Comics and Games 2019, dato che pochi minuti fa è stato confermato che sarà proiettato anche Doctor Sleep di Mike Flanagan.

L'appuntamento è fissato per il 30 ottobre al cinema Astra, alle ore 17:30, mentre il giorno successivo, in occasione della festa di Halloween, Infinity e Warner Bros. Entertainment Italia presenteranno la versione estesa di Shining, della durata di 144 minuti (24 minuti aggiuntivi rispetto al montaggio classico) per la prima volta in 4K, e della quale vi abbiamo parlato approfonditamente nell'apposito speciale che trovate cliccando sul link evidenziato.

Vi ricordiamo che Doctor Sleep arriverà nei cinema italiani proprio il 31 ottobre: il film è stato scritto e diretto da Mike Flanagan e vanterà Ewan McGregor nella parte del protagonista, un Danny Torrance ormai adulto ma ancora terribilmente tormentato dai fantasmi dell'Overlook Hotel.

L'opera sarà sia un adattamento dell'omonimo romanzo di Stephen King, sequel diretto del classico libro dell'orrore del Re, sia un sequel cinematografico dell'opera del 1980 scritta e diretta Stanley Kubrick, che come molti di voi sapranno è estremamente diversa rispetto al romanzo cui è ispirata. Nel cast, lo ricordiamo, anche Rebecca Ferguson, Jacob Tremblay, Bruce Greenwood e Cliff Curtis.

