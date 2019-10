Doctor Sleep: rivelata la durata ufficiale, sarà molto più lungo di Shining

Secondo quanto riportato sul sito ufficiale di AMC, scopriamo a quanto ammonta la durata definitiva di Doctor Sleep, il sequel di Shining diretto da Mike Flanagan e tratto ancora da un romanzo di Stephen King.

Secondo il sito, infatti, il film con Ewan McGregor protagonista avrà una durata persino maggiore alle varie versioni (estese e non) della pellicola di Stanley Kubrick, arrivando a un totale di due ore e 32 minuti (152 min). La pellicola segue in qualche modo il trend di alcuni dei film horror più attesi di quest'anno, come Midsommar, la cui durata era di 147 minuti (per non contare che la director's cut ammontava a 171 minuti), e It: Capitolo Due, dalla durata impressionante di 169 minuti. Si tratterà anche del lungometraggio più lungo firmato da Flanagan, che non era mai andato oltre i 104 minuti di Oculus - Il riflesso del male e se escludiamo ovviamente la sua serie Hill House composta da dieci episodi.

Il film di Mike Flanagan è un adattamento diretto dell'omonimo romanzo di Stephen King, anche se molto più ambizioso del libro, visto che si è prefisso l'obiettivo di riunificare l'universo letterario e le divergenze tra King e l'opera di Kubrick in un unico progetto, tanto sequel del romanzo originale quanto del capolavoro psicologico del maestro della settima arte.

Nel cast di Doctor Sleep troviamo anche Rebecca Ferguson, Jacob Tremblay, Bruce Greenwood e Cliff Curtis, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 31 ottobre, con un tempismo perfetto per la festa di Halloween. Su queste pagine potete visualizzare anche le nuove locandine ufficiali del film che rimandano direttamente al capolavoro horror di Kubrick. Inoltre, la versione estesa di Shining tornerà al cinema per la prima volta in 4K per soli due giorni: il 21 e 22 ottobre.