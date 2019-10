Doctor Sleep, ripercorriamo il viaggio di Danny Torrance nel nuovo video promozionale

Dopo l'annuncio della versione estesa di Shining, che in Italia arriverà sia al cinema che in home-video, continuano i preparativi per il debutto di Doctor Sleep, sequel del film di Stanley Kubrick diretto dall'acclamato Mike Flanagan.

La Warner Bros. questa volta ha deciso di pubblicare una featurette integrativa che ripercorre il viaggio di Danny Torrance, protagonista di Doctor Sleep e personaggio fondamentale nel film originale del 1980, nel quale era ancora un bambino (interpretato da Danny Lloyd); oggi Danny è cresciuto, ha quarant'anni circa e il volto di Ewan McGregor, ma soprattutto è ancora tormentato dai terribili eventi che distrussero la sua famiglia in quell'inverno trascorso all'Overlook Hotel.

Nel nuovo film, Danny cerca in tutti i modi di scacciare i demoni del suo passato, conducendo una vita dura e violenta finché un giorno troverà riparo e accoglienza in una città del New Hampshire. È allora che l'uomo, triste e desolato, scoprirà l'esistenza di altre persone, tra cui l'affascinante Abra, portatrici del suo stesso incredibile dono premonitore, la luccicanza.

Nel cast, oltre a McGregor, troveremo anche Rebecca Ferguson, Bruce Greenwood, Jocelin Donahue, Carl Lumbly, Alex Essoe e il giovane Jacob Tremblay. Il film è stato prodotto da Trevor Macy e Jon Berg.

Doctor Sleep, classificato ufficialmente rated-r, arriverà in Italia dal prossimo 31 ottobre. Per altri approfondimenti vi rimandiamo al nostro speciale Everycult su Shining.