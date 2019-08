Doctor Sleep: Rebecca Ferguson nella nuova foto ufficiale del sequel di Shining

Dopo averla intravista nel trailer ufficiale di Doctor Sleep, ecco che Rebecca Ferguson torna a mostrarsi nella nuova foto ufficiale dell'atteso film di Mike Flanagan.

Come al solito, potete visionare l'immagine promozionale in calce all'articolo.

Nel nuovo film, Ewan McGregor interpreterà la parte del protagonista, Danny Torrance, perseguitato dai temibili fatti avvenuti all'Overlook Hotel nel film di Stanley Kubrick. Danny, ormai adulto, cerca in tutti i modi di scacciare i demoni del suo passato, conducendo una vita dura e violenta finché un giorno, egli troverà riparo e accoglienza in una città del New Hampshire. È allora che l'uomo, triste e desolato, scoprirà l'esistenza di altre persone, tra cui l'affascinante Abra, portatrici del suo stesso incredibile dono premonitore.

Nel cast, oltre a McGregor e alla Ferguson, troveremo anche Bruce Greenwood, Jocelin Donahue, Carl Lumbly, Alex Essoe e il giovane Jacob Tremblay. A produrre il film saranno invece Trevor Macy e Jon Berg.

Doctor Sleep sarà ufficialmente rated-r e arriverà in Italia da novembre.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al nostro speciale Everycult su Shining, e all'annuncio di una versione estesa di Hill House, l'acclamata mini-serie del servizio di streaming on demand Netflix scritta e diretta da Mike Flanagan.

Ewan McGregor, invece, tornerà nel mondo di Star Wars con la serie tv dedicata a Obi-Wan Kenobi.