Doctor Sleep: la reazione di Mike Flanagan ai complimenti di LeBron James

Dopo buona accoglienza da parte della critica internazionale, Doctor Sleep sta ricevendo commenti positivi anche dal pubblico in sala, come testimoniato dall'audience score di 90% su Rotten Tomatoes e il punteggio di B+ su Cinemascore.

Il sequel di Shining a quanto pare ha conquistato anche la superstar dei Los Angeles Lakers LeBron James, che ha scritto su Twitter: "Sono appena uscito dal cinema dove ero a vedere Doctor Sleep con mia mogli e, ragazzi, concordiamo nel dire che era fantastico! Ho adorato i legami e le citazioni all'originale Shining. Ben fatto! Kyliegh Curran sei stata INCREDIBILE! Ti adoriamo!"

Oltre alla risposta della giovane interprete di Abra, il commento del cestista ha attirato anche l'attenzione del regista Mike Flanagan, che ha replicato ai complimenti di James con un eloquente "Wow".

Con Doctor Sleep, Flanagan ha accettato il duro compito di realizzare allo stesso tempo un sequel del film di Kubrick e del romanzo di King, un'impresa certamente non facile essendo il Maestro dell'Horror un noto detrattore dell'adattamento di Shining. Lo scrittore è però rimasto colpito dal risultato finale, tanto da essere già in contatto con Flangan per un nuovo film tratto da una sua opera.

Per altri approfondimenti sul film vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Doctor Sleep.