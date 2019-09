Doctor Sleep, un Overlook Hotel identico a Shining grazie ai progetti originali di Kubrick

Esattamente come l'Overlook Hotel ha ossessionato il malcapitato Jack Torrance di Jack Nicholson nell'immortale Shining di Stanley Kubrick, così questo prezioso luogo della cultura cinematografica ha fatto lo stesso con Mike Flanagan nel momento stesso in cui ha deciso di trasporre sul grande schermo Doctor Sleep.

Come già rivelato, infatti, l'adattamento cinematografico del romanzo sequel di Stephen King sarà fedele trasposizione del libro che terrà però conto di molti elementi del capolavoro di Kubrick, prefiggendosi l'obiettivo di riunificare questo grande corpus multi-mediatico in un solo universo, per così dire. Proprio l'idea di ricreare gli stessi interni dell'Overlook Hotel di Kubrick ha spinto Flanagan e studiare gli interi progetti originali del grande maestro della settima arte, a quanto pare in deposito negli archivi Warner Bros. da anni.



Stando al rapporto di SlashFilm, il regista avrebbe anche "trascorso intere giornata ad analizzare Shining fotogramma per fotogramma in cerca di ogni libro posto su di uno scaffale e di ogni fotografia incorniciata sulle pareti", così da ricreare praticamente lo stesso identico Overlook di allora.



Nel film Ewan McGregor interpreta un Danny Torrance ormai quarantenne, ancora segnato dal trauma vissuto da bambino. Il protagonista entra così in contatto con la piccola Abra, una ragazzina che ha i suoi stessi poteri extrasensoriali, lo “shining”, appunto. L’incontro con Abra costringe allora Dan a riaprire vecchie ferite e a fare ancora una volta i conti col passato, ma la posta in palio è alta: bisogna fermare Rose the Hat e la sua banda del True Knot, che si nutrono del potere della luccicanza delle persone innocenti per conquistare l’immortalità.



Nel cast di Doctor Sleep troviamo anche Rebecca Ferguson, Jacob Tremblay, Cliff Curtis e Bruce Greenwood, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 31 ottobre 2019, appena in tempo per Halloween.