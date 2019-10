Doctor Sleep: Mike Flanagan e Ewan McGregor rivelano i loro momenti preferiti di Shining

Nel corso di un video realizzato per il fan club ufficiale di Stanley Kubrick, il regista Mike Flanagan e il protagonista Ewan McGregor hanno sponsorizzato il sequel Doctor Sleep rivelando le loro scene preferite di Shining.

"In attesa del nostro nuovo film Doctor Sleep, che continuerà la storia di Shining, siamo qui per rivelarvi i nostri momenti preferiti del classico di Kubrick" ha esordito McGregor, che interpreterà un Danny Torrance adulto. "La mia scena preferita è quando Jack va nel salone dorato e si siede al bancone, ordinando da bere" ha confessato l'attore subito dopo.

Il regista Mike Flanagan ha invece svelato che il suo momento preferito è il confronto finale fra Jack e Wendy, quando la donna sale all'indietro lungo le scale cercando di allontanare il marito con una mazza da baseball.

Nel video che trovate in calce all'articolo trovate anche i contributi di Rebecca Ferguson, che in Doctor Sleep sarà la malvagia antagonista Rose the Hat, e di Kyliegh Curran, interprete della co-protagonista Abra.

Cosa ci dite voi, invece? Quali sono le vostre scene preferite di Shining? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che Doctor Sleep uscirà in Italia dal prossimo 31 ottobre. Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'Everycult su Shining e all'analisi della versione estesa di Shining, che è stata rimasterizzata in 4K e arriverà per la prima volta nei cinema italiani come evento speciale il 21 e il 22 ottobre.