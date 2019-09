Doctor Sleep: Mike Flanagan entusiasta di Ewan McGregor nel sequel di Shining

Mike Flanagan si è imbarcato in un'impresa molto complessa, ovvero cimentarsi in un sequel di Shining, storico capolavoro di Stanley Kubrick. Doctor Sleep è uno dei titoli più attesi dei prossimi mesi e i fan del primo film stanno in realtà aspettando un po' al varco questo sequel, per alcuni considerato fin troppo audace, nelle intenzioni.

Realizzare un seguito di uno dei più grandi capolavori della storia del cinema non è mai semplice, tuttavia forse l'uomo adatto è proprio Mike Flanagan.

Flanagan sul set ha parlato di Ewan McGregor, scelto per interpretare Danny Torrance da adulto:"Stephen King è stato molto coinvolto nel casting ed è molto entusiasta di Ewan. Lui è accattivante ma può attingere dall'oscurità".



Doctor Sleep si occuperà delle vicende di Danny Torrance, ormai adulto e con problemi d'alcolismo. Dan lavora in una casa di cura. Gran parte della sua luccicanza è sparita e quel poco che gli rimane lo usa per aiutare gli anziani a morire nella maniera più indolore possibile, guadagnandosi quindi il soprannome di Doctor Sleep.

Ma i problemi sono dietro l'angolo; quando incontra Abra, una ragazza con la più forte luccicanza che abbia mai visto.

In questi giorni è stata mostrata Rebecca Ferguson in una foto ed è stato annunciato che il sequel sarà Rated-R.

Il progetto è stato supervisionato da Stephen King, che non aveva accolto molto bene il primo film di Kubrick.