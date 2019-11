Doctor Sleep, Mike Flanagan ha convinto Stephen King ad accettare Shining di Kubrick

Nel corso di una recente intervista promozionale con CinemaBlend Mike Flanagan, regista di Doctor Sleep, ha spiegato come è riuscito a convincere Stephen King ad accettare lo Shining di Stanley Kubrick, capolavoro del 1980 notoriamente odiato dall'acclamato scrittore.

Flanagan ha spiegato che il successo del suo precedente film Il Gioco di Gerald, altro adattamento kinghiano (scaturito da un libro per anni considerato inadattabile al cinema) ha creato una sorta di fiducia tra il regista e l'autore, che si è rivelata una base importante nella produzione di Doctor Sleep:

"Certamente, penso che quel film abbia dato a Steve un motivo per fidarsi un po' di me, perché questo era un progetto molto delicato anche per lui. E se non mi avesse dato la sua benedizione per provare ad adattare Doctor Sleep attraverso il linguaggio visivo di Kubrick, non l'avrei fatto. Non avrei fatto il film. Gerald's Game è stato un adattamento incredibilmente scoraggiante e ha avuto un livello molto alto di difficoltà, e mi sono sentito privo di una rete di sicurezza per tutta la produzione di quel film. Qui mi sono sentito allo stesso modo, ma ancora di più. Quindi penso che senza quell'esperienza non sarei stato in grado di superare i giorni senza vomitare energia nervosa."

Flanagan ha parlato anche dell'approccio di Stephen King al processo creativo:

"È molto, molto accondiscendente ... approva tutto ciò che fai. È sempre lì per dire di sì o no alle cose, ma una volta che il treno ha lasciato la stazione e stai girando il film, se ne sta molto in disparte. Vuole che sia tuo. Ma non è più come ai tempi di Stanley Kubrick, se non gli piace quello che fai viene a dirtelo. E questa è sempre stata la mia più grande paura, il fatto che lui si fidasse così tanto da lasciarmi giocare con i suoi personaggi, e che io in qualche modo rovinassi tutto. Dio mio! Da fan del suo lavoro, non so come avrei reagito se, lui in persona, mi avesse detto che stavo lavorando male. Ma mi rendo conto oggi che quella pressione era autoimposta dal sottoscritto. Non era lui a metterla."

Inoltre, Flanagan ha ammesso che King inizialmente si è opposto all'idea di un adattamento direttamente collegato al film di Stanley Kubrick, e storse il naso quando alcuni passaggi della sceneggiatura - ispirata al romanzo Doctor Sleep - vennero riscritti per far si che la storia fosse coerente con quella del film di Shining, e non con quella del libro.

"I cambiamenti in questo caso sono stati complicati perché all'inizio dovevo andare da lui e dire: 'Penso davvero che il linguaggio visivo di questo film debba essere il linguaggio di Kubrick'. E inizialmente ha fatto un po' di resistenza. Ha davvero delle sensazioni contrastanti per quel film a causa dei numerosi cambiamenti che sono stati fatti da Kubrick. Non so come, ma gli ho detto: 'Ho anche intenzione di cambiare il finale'. Ma penso che il tipo di cambiamenti, una volta che glieli ho descritti, in realtà lo hanno fatto sentire piuttosto eccitato. Questa è la cosa eccitante per me, è che alla fine della giornata, è davvero limpido sul fatto che il libro sia una cosa, e il film un'altra. Sono due espressioni separate di una storia. E nel caso di Doctor Sleep in particolare, hai il romanzo di The Shining, hai il film di Kubrick, hai il romanzo di Doctor Sleep, e infine il film di Doctor Sleep, e attinge un po' da tutte le cose che lo hanno preceduto. Li unisce insieme per creare un'unica esperienza."

