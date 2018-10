Doctor Sleep: Mike Flanagan conferma che terrà conto degli eventi di Shining di Kubrick!

Mike Flanagan, regista dell'attesissimo sequel di Shining Doctor Sleep, ha confermato che il suo film terrà conto degli avvenimenti del leggendario film diretto da Stanley Kubrick.

Nel corso di una recente intervista promozionale per la nuova serie Netflix The Hauting of Hill House, da lui diretta, Flanagan ha anche rivelato di aver contattato Danny Lloyd, che da bambino interpretò il figlio del personaggio di Jack Nicholson.

Il film racconterà la storia di un Danny ormai adulto, interpretato da Ewan McGregor, ma stando a quanto dichiarato dal regista è possibile che Lloyd possa tornare in qualche modo: "È interessante, oggi è un insegnante, vive nel Midwest. Ho parlato con lui personalmente. Non voglio rischiare di spoilerare nulla ma sì, diciamo che lo abbiamo contattato per questo film."

Sullo Shining di Kubrick, invece, il regista ha specificato che il suo film sarà un adattamento del sequel di Stephen King piuttosto che un sequel del film del 1980, come sappiamo molto diverso dal romanzo originale di King. Ma ha anche ammesso che: "Se fai un film come questo, penso che tu debba essere abbastanza intelligente da riconoscere quel film. Non penso esista un universo alternativo in cui una versione del sottoscritto possa rifiutarsi di tenere conto degli eventi narrati in uno dei più grandi film mai realizzati. Se vuoi fare un sequel cinematografico di Shining, non puoi allontanarti dalla realtà costruita da Kubrick."

The Haunting of Hill House debutterà su Netflix il prossimo 12 ottobre. Doctor Sleep, invece, arriverà il 24 gennaio 2020. Nel cast, oltre a McGregor, ci saranno anche Rebecca Ferguson (Mission: Impossible - Fallout), Zahn McClarnon (Westworld), Carl Lumbly (Supergirl) e Alex Essoe (Midnighters).