Doctor Sleep: Jocelin Donahue si unisce al cast del sequel di Shining

In seguito alle importanti novità rivelate dal regista Mike Flanagan, Deadline riporta che Jocelin Donahue farà parte del cast di Doctor Sleep, attesissimo sequel del celebre film di Stanley Kubrick, Shining. L'attrice è già apparsa in diversi film horror tra cui Oltre i confini del male: Insidious 2.

La Donahue raggiunge i già confermati Ewan McGregor (Star Wars), che interpreterà il protagonista Danny Torrance, e Rebecca Ferguson (Mission: Impossible - Fallout), che darà il volto a Rose Cilindro. Tra gli altri membri del cast troviamo anche Zach McClaron nei panni Crow Daddy, Kyliegh Curran nel ruolo di Abra Stone, mentre Lumbly (Supergirl) e Essoe (Midnighters) sono stati scelti per interpretare rispettivamente Dick Halloran e Wendy Torrance. Recentemente si sono uniti al film anche Bruce Greenwood ed Emily Alyn.

Pubblicato trentasei anni dopo The Shining, Doctor Sleep segue le vicende di un adulto Danny Torrance, segnato dai fatti dell'Overlook Hotel. Alla deriva per decenni, nei quali ha tentato di affogare i ricordi nell'alcol e sopprimere i suoi poteri psichici, Dan si trasferisce in una cittadina del New Hampshire dove incontra Abra, con cui condivide quel dono. Quell'incontro riaccende i demoni che Dan ha tentato di soffocare per anni.

Durante un'intervista per la promozione della sua nuova serie Netflix, Hill House, Flanagan ha specificato che il suo film sarà un adattamento del sequel di Stephen King piuttosto che un sequel del film del 1980, come sappiamo molto diverso dal romanzo originale. Il regista però ha anche ammesso che terrà comunque conto degli avvenimenti della pellicola di Kubrick.

Doctor Sleep sarà distribuito dalla Warner Bros. il 24 febbraio 2020.