Doctor Sleep includerà delle scene non inserite nello Shining di Kubrick

Compito non facile quello che spetta a Mike Flanagan: accettando di occuparsi di Doctor Sleep il regista incapperà inevitabilmente nel confronto con quello Shining di Stanley Kubrick di cui questo film è sequel diretto, ma sembra proprio che l'intenzione del nostro sia quella di prendere il toro per le corna.

Dalle dichiarazioni di Flanagan è facile notare infatti come il regista non voglia in alcun modo prendere le distanze dal capolavoro di Kubrick, tutt'altro: il suo film si pone non come semplice adattamento del libro di Stephen King, ma come un'opera che non può e non vuole non tenere conto di quanto fatto nel film con Jack Nicholson.

Avevamo già visto, d'altronde, come alcune scene flashback siano state ricostruite cercando di mantenere l'assoluta fedeltà al materiale originale, mentre è di queste ultime ore la notizia che in Doctor Sleep saranno incluse anche alcune sequenze del libro di King che non furono inserite nel film di Kubrick: "La mia strategia è quella di onorare ciò che Kubrick ha fatto, ho voluto vedere questo film come un vero e proprio sequel del suo, cercando anche di fare onore ad alcune sequenze del romanzo che non furono inserite nel film" ha spiegato Flanagan.

La critica americana sembra intanto aver apprezzato il lavoro svolto con questo Doctor Sleep, per la gioia anche dello stesso Stephen King: il celebre scrittore del Maine ha avuto parole d'elogio per quanto fatto da Flanagan, dichiarandosi fiducioso sull'accoglienza che gli spettatori riserveranno al film.