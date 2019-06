Doctor Sleep: il giovane Danny di Shining è molto curioso del progetto in arrivo in sala

Solo la settimana scorsa è stato presentato a sorpresa il primo trailer ufficiale di Doctor Sleep, basato sul romanzo sequel di Shining scritto ancora da Stephen King e in arrivo nelle sale a ottobre.

Tra le tante reazioni al primo trailer di Doctor Sleep, che già dalle prime immagini sembra promettere uno spettacolo horrorifico di primo livello, c'è stata anche quella di Danny Lloyd, ovvero l'attore che interpretò Danny Torrance nell'indimenticabile capolavoro di Stanley Kubrick del 1980. Dopo la reazione di Stephen King, ecco quindi quella di Lloyd: "Mi hanno sorpreso... sembra davvero buono. Ero curioso, anche vista la linea sottile che unisce sia Stephen King che Stanley Kubrick. Sembra che abbiano trovato il modo di omaggiare entrambi". Lloyd non ha anche perso occasione per ricordare in maniera ironica il film di cui ha fatto parte e del quale è un elemento importantissimo: "Quando è apparso su Netflix, i miei ragazzi lo stavano guardando e si prendevano gioco del mio taglio di capelli".

La produzione del film ha dovuto faticare non poco, ma alla fine è riuscita a ottenere il via libera sia da Stephen King che dagli eredi di Stanley Kubrick per poter utilizzare qualche frame da Shining (la sequenza dell'ascensore per esempio) per poi ricreare da zero alcune altre sequenze emblematiche come la corsa in triciclo del giovane Danny, come potete leggere nel nostro approfondimento.

Lo stesso Flanagan aveva dichiarato in merito qualche giorno fa: "Ora non voglio anticipare altro oltre a ciò che avete potuto vedere, ma siamo stati capaci di riprendere lo stile di Kubrick. Ma posso dire che tutto ciò che abbiamo deciso di usare l'abbiamo fatto con l'intenzione di essere rispettosi e mostrare la nostra reverenza, sicuri di riuscire a farlo bene al punto che neanche il cinefilo più irascibile possa notare la differenza tra i frame presi da Kubrick e i nostri".

Doctor Sleep esordirà nelle sale italiane il 31 ottobre 2019.