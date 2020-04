Doctor Sleep, il flop è una condanna: il prequel di Shining non si farà

L'idea di produrre un prequel di Shining ispirato al prologo scritto dallo stesso Stephen King era sul tavolo dal 2014, quando per il film fu fatto il nome del regista Mark Romanek: da allora, però, il progetto sembra esser caduto nel dimenticatoio e il flop di Doctor Sleep potrebbe averlo definitivamente condannato.

A parlarne è stato lo stesso Romanek, dicendosi convinto del fatto che il film con Ewan McGregor sia stato un modo per sondare il terreno e capire se ci fossero reali possibilità di continuare ad esplorare il mondo di Shining.

"Il problema è che è davvero molto costoso. È qualcosa di simile a un The Revenant o I Cancelli del Cielo e la mia impressione è che loro volessero provare con Doctor Sleep a vedere se ci fossero i presupposti per una sorta di universo di Shining che potesse risultare remunerativo per loro e godibile per il pubblico. Dato che il nostro script è piuttosto costoso credo che il progetto sia affondato, per ora. Ma non si sa mai, è un mondo strano. La sceneggiatura è davvero buona, è davvero buona" ha spiegato Romanek.

Warner Bros., intanto, ha messo online i primi dieci minuti di Doctor Sleep; da poco è inoltre disponibile il Blu-Ray di Doctor Sleep, contenente la director's cut del film.