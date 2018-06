Doctor Sleep: Ewan McGregor sarà un adulto Danny Torrance nel sequel di Shining

Secondo quanto riportato da Variety, Ewan McGregor interpreterà la versione adulta di Danny Torrance nell’adattamento di Doctor Sleep, sequel del celebre Shining scritto da Stephen King.

Si tratta del secondo ruolo preso da una fonte letteraria per l’attore scozzese dopo l'imminente Ritorno al Bosco dei 100 Acri, adattamento misto tra live-action e CGI delle avventure di Winnie the Pooh della Disney in uscita quest’anno per la regia di Marc Forster.

Doctor Sleep, come sappiamo, sarà diretto da Mike Flanagan, specializzato in pellicole horror e non nuovo al mondo di Stephen King, avendo diretto per Netflix l'adattamento de Il Gioco di Gerald; tra gli altri film che portano la sua firma troviamo anche Oculus - Il riflesso del male, Il Terrore del Silenzio, Somnia e Ouija - L'origine del male.

L’uscita nelle sale statunitensi è fissata per il 24 gennaio 2020.

Pubblicato 36 anni dopo Shining, Doctor Sleep segue un Danny Torrance adulto dal romanzo originale. Perseguitato dagli abitanti dell'Overlook Hotel, dove da ragazzino ha vissuto un anno d'incubo, ha cercato disperatamente di non seguire le orme del padre fatte di alcolismo e violenza. Arrivato a New Hampshire trova dei nuovi amici che lo aiutano trovare un lavoro nell'ospizio locale in cui, grazie a quel che gli rimane del suo potere della luccicanza, regala ai pazienti il conforto finale prima della loro morte. In compagnia di un gatto che prevede il futuro, diventa Doctor Sleep. Ma quando Danny incontra Abra Stone - ed il suo spettacolare potere -, Torrance dovrà tornare a fare i conti con i propri demoni.