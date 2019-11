Per Doctor Sleep Ewan McGregor si è ispirato al Jack Nicholson di Shining

Nell'affacciarsi al mondo creato da Stephen King per Shining e Doctor Sleep Ewan McGregor ha dovuto inevitabilmente confrontarsi con il capolavoro di Stanley Kubrick che, pur con le sue differenze rispetto al libro di King, funge ovviamente da prequel per il film di Mike Flanagan.

La cosa non sembra aver spaventato più del dovuto l'attore che, anzi, dall'interfacciarsi con la monumentale prova di Jack Nicholson ha tratto l'opportunità di dar maggior spessore al Danny Torrance ormai adulto che vediamo in Doctor Sleep.

"Lui fu davvero brillante, era come una tela bianca da cui Kubrick riuscì a tirare fuori una performance meravigliosa. […] Per esperienza so che, come uomini, abbiamo molto dei nostri padri dentro di noi. Ho ascoltato un sacco di interviste di Jack, anche solo per carpire la cadenza della sua voce, perché penso che tutti noi parliamo come i nostri padri. Se ora vedessi mio padre riconosceresti la mia voce nella sua. Volevo restituire quest'aspetto, volevo che la mia voce suonasse come quella di Jack, o che comunque ne avesse un sentore" ha spiegato McGregor durante un'intervista rilasciata a Rotten Tomatoes.

Il regista Mike Flanagan, intanto, ha spiegato di aver voluto far sì che Stephen King apprezzasse lo Shining di Kubrick prima di cominciare a girare Doctor Sleep, in modo da poterne replicare l'estetica senza incorrere nella furia dello scrittore. Dopo le prime recensioni entusiaste, comunque, i fan hanno cominciato a mitigare i propri pareri sul film con Ewan McGregor.