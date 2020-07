Doctor Sleep, confermato un riferimento nascosto a Shining e al triciclo di Danny

Dopo che un fan dall'occhio e dall'orecchio davvero acuto ha fatto notare la cosa via Twitter spiegando quanto era riuscito a scovare, il regista e sceneggiatore Mike Flanagan ha confermato via social un riferimento davvero nascosto a Shining di Stanley Kubrick e all'iconico triciclo del piccolo Danny.

Il fan ha infatti notato che quando Dan sta guidando un'auto a circa metà del film, il suono che emette mentre guida lungo la strada è quello che emetteva da piccolo nel film di Kubrick guidando il triciclo lungo gli inquietanti corridoi dell'Overlook Hotel. Flanagan gli ha proprio risposto via Twitter, confermando la cosa:



"Non te lo stai immaginando - abbiamo inserito il suono del triciclo durante la scena della macchina. Non abbiamo davvero potuto resistere". Questo, se già non bastasse tutto il lavoro di ricostruzione dell'Overlook Hotel, è un'ulteriore dimostrazione della passione e della conoscenza che Flanagan ha dell'opera capolavoro di Kubrick e anche del rispetto che prova per i romanzi di Stephen King.

Il film non ha purtroppo ottenuto il successo sperato al boxoffice mondiale ma un buon riscontro di pubblico e critica.



Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Doctor Sleep e al nostro speciale dedicato alla regia di Mike Flanagan. Fateci ovviamente sapere cosa ne pensate nei commenti in calca alla notizia.