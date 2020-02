Doctor Sleep: arriva oggi la versione digitale, il blu-ray conterrà la Director's Cut

Oggi arriva in tutti i negozi digitali l'edizione home-video di Doctor Sleep, il nuovo horror diretto dall'acclamato Mike Flanagan che funge da sequel agli eventi di Shining di Stanley Kubrick.

Nel festeggiare l'occasione, la Warner Bros. Home Entertainment ci ha comunicato data di uscita e contenuti speciali dell'edizione fisica dell'home-video del film, che invece uscirà il 5 marzo prossimo in DVD, Blu-Ray e 4K UHD.

Tra i contenuti extra non possiamo non nominare come prima cosa la Director's Cut con 27 minuti di scene inedite, che portano la durata del film a tre ore. Inoltre, i fan potranno godersi anche uno speciale dedicato al ritorno nell'iconico Overlook Hotel e incentrato sulla sua ricostruzione per le riprese del nuovo film.

Tratto da un romanzo di Stephen King, Doctor Sleep è interpretato da Ewan McGregor nel ruolo di Dan Torrance, Rebecca Ferguson in quello di Rose Cilindro e dalla giovane Kyliegh Curran, al suo debutto in un lungometraggio nel ruolo di Abra. Il cast principale include anche Carl Lumbly, Zahn McClarnon, Emily Alyn Lind, Bruce Greenwood, Jocelin Donahue, Alex Essoe e Cliff Curtis. Trevor Macy e Jon Berg sono i produttori del film, mentre Roy Lee, Scott Lumpkin, Akiva Goldsman e Kevin McCormick ne sono i produttori esecutivi.

