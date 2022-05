Doctor Jekyll: prima occhiata a Eddie Izzard nella rivisitazione moderna dell'horror

Grazie a Bloody Disgusting possiamo dare un'occhiata al primo teaser poster di Doctor Jekyll, che proporrà una rivisitazione in chiave più moderna del classico della letteratura horror di Robert Louis Stevenson, Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, che vedrà alla regia Joe Stephenson, già apprezzato per il film Chicken.

Protagonista di questa nuova versione sarà Eddie Izzard. Doctor Jekyll è incentrato sulla solitaria Nina Jekyll che trova un amico nel suo nuovo aiutante, Rob, interpretato dall'astro nascente Scott Chambers. I due dovranno lavorare insieme per impedire a Hyde di distruggere la sua vita. Nel cast ci saranno anche Scott Chambers, Lindsay Duncan, Jonathan Hyde e Simon Callow.

La pellicola è stata realizzata dal regista Joe Stephenson (Chicken, McKellen: Playing the Party) che si è basato su una sceneggiatura dell'esordiente Dan Kelly-Mulhern. "Sono entusiasta di interpretare il ruolo di Nina Jekyll in questo nuovo film ed è meraviglioso poter reimmaginare questa storia classica in chiave moderna", ha dichiarato Izzard in un comunicato.

Stephenson ha dichiarato: "Sono entusiasta che Eddie si sia unito a noi nel ruolo della mia Nina Jekyll. Con lei che è un'attrice straordinaria e versatile, che gioca contro il talento naturale di Scott nel farci credere nel bene delle persone, non vedo l'ora di dare vita a questa rivisitazione ricca di suspense dell'iconico classico."

Nel corso degli anni ci sono state molte rivisitazioni di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, con il film del 1913 che ha consacrato il personaggio come uno degli iconici Mostri Universal. In precedenza il personaggio avrebbe dovuto far parte del franchise Dark Universe della Universal Pictures, iniziata con La mummia nel 2017. All'epoca, Russell Crowe era stato annunciato come il nuovo Dr. Jekyll (e Mr. Hyde) ed è pure apparso in un piccolo ruolo nel film con Tom Cruise. Tuttavia, La Mummia è stato un flop e ha interrotto il franchise sul nascere.