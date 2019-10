Dottor Destino non si farà, Noah Hawley rivela: 'Kevin Feige ha altri piani'

A quanto pare i fan di Noah Hawley dovranno mettere una pietra sopra al suo film stand-alone dedicato a Dottor Destino, dato che l'autore nel corso di una recente intervista promozionale ha spiegato di essersi incontrato con Kevin Feige, il quale però ha altri piani per il villain.

Hawley, creatore delle acclamate serie televisive Fargo e Legion che ha esordito alla regia con Lucy in the Sky, film con Natalie Portman e Jon Hamm presentato in questi giorni ai colleghi della stampa statunitense, ha rivelato alcuni dettagli relativi alla trama del film su Victor Von Doom.

"Era un film che avrebbe unito diversi generi", ha spiegato il regista. "Era una sorta di film parallelo alla Guerra Fredda. Mi piaceva molto come idea. Credo che sarebbe stato un grande cinecomic."

Hawley ha anche parlato del suo incontro con i Marvel Studios, raccontandone degli interessanti retroscena.

"Sono stato davvero troppo impegnato per cercare di contattarli, e di certo loro non mi hanno riempito di telefonate. Durante il mio incontro con Kevin Feige, parlammo del film di Dottor Destino. Lui mi disse: 'Ci stai ancora lavorando?', e io gli risposi: 'Dovrei continuare a lavorarci?'. Ricordo che gli domandai una cosa del tipo: 'Presumo che abbiate un piano in qualche cassetto per i Fantastici Quattro.' Lui si limitò a sorridere, ma non confermò né negò in altro modo."

Vi ricordiamo che, secondo alcune indiscrezioni, Dottor Deestino sarà il nuovo grande villain del MCU dopo Thanos, che potrebbe essere introdotto addirittura in una mini-serie stand-alone per Disney+, lasciando a qualche altro personaggio lo slot di antagonista del film dei Fantastici Quattro.