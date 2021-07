DOA: Dead or Alive, cosa è andato storto: i motivi del flop del film con Jamie Pressly

Questa sera Mediaset 20 trasmette DOA: Dead or Alive, film del 2006 tratta dalla celebre serie di videogiochi creata dal Team Ninja e distribuita dalla Tecmo che, nonostante un cospicuo budget e la presenza di cinque sexy interpreti, si è rivelato un gigantesco flop al box office.

Come spiegato dalla protagonista Jamie Pressly in un'intervista del 2007 con Rotten Tomatoes, durante la quale l'attrice si è addirittura scusata con le persone che avevano visto il film in anteprima (in USA era stato rinviato proprio a causa della pessima accoglienza), la scarsa qualità del film è dovuta in gran parte alle difficoltà incontrate sul set durante le riprese in Cina.

"Stavamo lavorando con Corey Yuen, che è uno dei registi d'azione e di arti marziali migliori al mondo. Ecco perché abbiamo partecipato al film" ha dichiarato la Pressly. "Durante le riprese, però, sono successe molte cose brutte, visto che eravamo in dei piccoli villaggi della Cina e non avevamo i mezzi necessari per girare come a Hollywood. Credo che molte cose si sono perse nella traduzione perché c'erano quattro dialetti in corso in ogni momento, o meglio dire lingue. Semplicemente non è andata come avrebbe dovuto. E penso che i giocatori abbiano trovato molte cose imprecise perché sono state cambiate lungo la strada."

