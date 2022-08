Do Revenge, guardate il trailer del film Netflix con Maya Hawke e Camila Mendes

Sta per arrivare su Netflix una nuova dark comedy che vede protagoniste le star di Riverdale e Stranger Things Camila Mendes e Maya Hawke: guardiamo insieme il trailer di Do Revenge.

Camila Mendes e Maya Hawke sono le protagoniste di una nuova pellicola targata Netflix di cui è appena stato diffuso il primo trailer.

Stiamo parlando di Do Revenge, un originale Netflix che sembra voler seguire le orme di Heathers (Schegge di follia), John Tucker Must Die (Il Mio ragazzo è un bastardo) e Mean Girls, e diventare un piccolo cult del genere per gli abbonati della Gen Z un po' come lo sono stati alcuni di questi titoli e molti altri per la Gen X e i Millennial.

Le attrici di Riverdale e Stranger Things interpretano qui "Drea (Mendes), l'ex ragazza più popolare della scuola la cui reputazione è calata a picco dopo che il ragazzo (Austin Abrams) ha diffuso il loro sex-tape; e Eleanor (Hawke), la studentessa appena trasferitasi che vuole vendetta sulla ragazza che la bullizzava al campeggio, Clarisse. Le due faranno dunque squadra per fare terra bruciata di chi le ha umiliate".

Diretta da Jennifer Kaytin Robinson (la sceneggiatrice di Thor: Love and Thunder) e scritta dalla stessa Robinson in collaborazione con Celeste Ballard, Do Revenge arriverà il 16 settembre su Netflix.