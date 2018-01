DMG Entertainment ha acquisito la Valiant: arrivano film e serie tv?

ha confermato che laha acquisito ufficialmente. La DMG, attiva principalmente nelle produzioni cinematografiche e televisive, possedeva già il 57% della società dal 2015 ma adesso l'ha completamente acquisita.

Questa mossa della DMG Entertainment non solo potrebbe risollevare le sorti della Valiant, dopo l'annata nera del 2017 in campo fumettistico, ma anche aiutarla a portare sul grande e piccolo schermo i suoi personaggi di punta. Lo stesso CEO della società, Dan Mintz, ha espresso il desiderio di portare al cinema i personaggi Valiant in una dichiarazione post-acquisizione: "Porteremo le cose al livello successivo. Non sto guardando all'espandere il campo dell'editoria, ma il campo cinematografico".

La Sony Pictures aveva stretto un accordo per portare l'Universo della Valiant sul grande schermo nel 2015. Da allora lo sviluppo dei film è stato piuttosto lento, rispetto alla tabella di marcia prefissata dalla Sony stessa, e solo ultimamente abbiamo letto di potenziali aggiornamenti sull'adattamento cinematografico di Bloodshot, e secondo i rumor potrebbe essere l'attore Vin Diesel a portare sul grande schermo l'iconico personaggio della Valiant.

Con l'entrata in scena della DMG Entertainment, ovviamente, tutto questo potrebbe cambiare. La DMG potrebbe aiutare la Sony nella realizzazione delle pellicole, accelerandone i tempi.