La fine dl mondo è vicina nel primo trailer per Justice League Dark: Apokolips War

Se siete tra gli insoddisfatti dalla Justice League di Joss Whedon e che vorrebbero mettere le mani sulla Snyder Cut, purtroppo il giorno non è ancora giunto, ma non è detto che l'imminente sequel animato della dibattuta pellicola non metta fine alla questione: ecco il primo trailer ufficiale di Justice League Dark: Apokolips War.

Pochi giorni fa è stato rivelato il cast completo del film, il più grande mai visto per un film del DCU, e adesso ecco arrivare le prime immagini del tam guidato da Constantine, Superman, e Raven, i quali avranno il difficile compito di guidare la resistenza di supereroi, messi in ginocchio dal malvagio Darkseid.

"Justice League, quello che stiamo per affrontare mette in pericolo l'intero pianeta. La nostra sola opzione è distruggere Darkseid." afferma Superman, poco prima che la scena si sposti sul team, stremato ed impotente, ai piedi del villain: "Inginocchiatevi al mi cospetto".

Con la fine del mondo alle porte, i vecchi nemici diventano una preziosa risorsa e persino Lex Luthor si schiererà al loro fianco, così come i poteri soprannaturali di Constantine, perché: "Non c'è più tempo per fare piani, è il momento di agire. Non possiamo mollare, la Justice League non può mollare."

Justice League Dark: Apokolips War sarà distribuito nei prossimi mesi dalla Warner Bros. Home Entertainment in versione Blu-ray e DVD, ma la data precisa non è ancora stata rivelata.