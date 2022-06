Django/Zorro, Quentin Tarantino vuole Antonio Banderas per il crossover? 'Abbiamo parlato'

Le notizie del crossover tra Django Unchained e Zorro sviluppato da Quentin Tarantino risalgono al 2019, ma stando a quanto rivelato dal diretto interessato Antonio Banderas il regista di C'era una volta a Hollywood è ancora interessato al progetto.

"Ne abbiamo parlato, se non ricordo male, alla notte degli Oscar, nel 2020, quando ero nominato per Dolor y Gloria" ha rivelato Antonio Banderas in una nuova intervista promozionale. "Ci siamo visti ad una di quelle feste. Quentin venne da me e gli dissi subito: 'Ma certo, facciamolo!' Perché solo Quentin è in grado di prendere questo tipo di idee e trasformarle in qualcosa di assoluta qualità. Anche se si tratta di cose basate su quei film di serie B degli anni '60 e '70, lui può partire da quel materiale e crearci qualcosa di veramente interessante. Non abbiamo mai lavorato insieme finora, ma per me sarebbe fantastico interpretare Zorro nuovamente. Soprattutto insieme a lui e a Jamie Foxx. Sarebbe una cosa fantastica, divertente e totalmente folle", ha condiviso Banderas.

Sebbene attualmente non ci siano piani ufficiali per vedere Antonio Banderas di nuovo nel ruolo di Zorro, il giustiziere mascherato tornerà con due diversi progetti già in lavorazione: la serie tv di Zorro al femminile di The CW scritta dal regista di The Book of Boba Fett e gran collaboratore di Banderas, il regista Robert Rodriguez, insieme a sua sorella, Rebecca Rodriguez, e la serie tv di Zorro reboot di Disney, annunciata all'inizio di quest'anno e con protagonista Wilmer Valderrama.

Per quanto riguarda Quentin Tarantino, l'autore ha confermato che il suo prossimo e decimo lungometraggio sarà anche l'ultimo della sua carriera: purtroppo, però, non ci sono ancora notizie riguardanti il progetto, né è chiaro se il film sequel/crossover Django/Zorro, basato sull'omonimo fumetto, vedrà mai la luce; stando alle ultime notizie, Tarantino avrebbe ingaggiato Jerrod Carmichael per scrivere l'adattamento a quattro mani.