Django/Zorro, come non detto: il film non si farà più, sarebbe costato più degli Avengers

A pochi giorni dalle dichiarazioni di Antonio Banderas su Django Zorro, agognato sequel/crossover di e tra Django Unchained di Quentin Tarantino e la saga di Zorro, purtroppo è arrivato online il più terribile degli aggiornamenti.

In un'intervista con GQ, infatti, lo sceneggiatore Jerrod Carmichael - che Tarantino aveva assunto per aiutarlo a scrivere il copione del film - ha rivelato che il progetto di Django/Zorro non sarà realizzato: sebbene l'autore non abbia specificato i motivi che hanno spinto allo stop definitivo del crossover, ha anche notato che il progetto sarebbe stato "impossibile" da portare avanti, considerato che in base alla sceneggiatura completata il budget era ammontato a $500 milioni.

“Quentin è un pazzo e lo amo da morire e sono incredibilmente felice di aver avuto la possibilità di lavorare insieme a lui. Abbiamo visto un sacco di film al suo cinema, il New Beverly, mi ha letto tantissime scene inedite dei suoi film che non sono mai state girate, mi ha perfino preparato personalmente una limonata appena spremuta nella sua cucina! È stato un periodo davvero speciale per me. Ed è un gran peccato che sia finito, anche perché la sceneggiatura di Django/Zorro che abbiamo scritto è davvero incredibile. Mi piacerebbe che la Sony fosse disposta a dare il via libera, ma mi rendo conto della situazione impossibile in cui ci troviamo. Abbiamo fatto i conti e il budget è stimato a circa 500 milioni di dollari".

Al momento, dunque, si spengono le speranze per un crossover tra Zorro e Django. Nel frattempo Tarantino, che ha ribadito di voler chiudere la sua carriera con il prossimo film, il decimo, pubblicherà il suo secondo libro Cinema Speculation dal 15 ottobre.