Django Unchained, Tarantino svela: una delle migliori scene stava per essere eliminata

Nel corso di una recente intervista con Empire Quentin Tarantino, sceneggiatore e regista di Django Unchained, ha rivelato che il film stava per perdere una delle sue scene più divertenti e apprezzate.

Stiamo parlando della sequenza del Ku Kluz Klan, che vede protagonista Don Johnson e la partecipazione di Jonah Hill: ecco cosa ha rivelato Tarantino a proposito della scena.

"Quella scena si porta dietro tante risate isteriche quando viene proiettata, non ne ho mai sentite così tante e succede in tutto il mondo. Quella era la scena preferita di tutti nella sceneggiatura. Amy Pascal, a La Columbia, voleva fare l'intero film quasi solo per quella scena. Eppure mi ha intimorito: era una di quelle scene talmente belle da leggere sulla pagina della sceneggiatura, che ti costringevano a chiederti: 'Sarà altrettanto bella nel film?' Tutti amano così tanto quello che ho scritto, sicuramente qualcosa andrà perduto nella traduzione dalla pagina alla messa in scena. Perché non è basata su una singola performance, coinvolge un sacco di persone. E arriva in un momento strano del film."

Tarantino ha rivelato che la sequenza ha rischiato di essere tagliata a causa di alcune proiezioni di prova:

"Giriamo la scena e dimentichiamo il fatto che è una lunga sequenza comica: è un non sequitur di cinque minuti in un film che è già molto lungo di per sé. Quindi io e il mio montatore Fred [Raskin, ndr] abbiamo montato il film insieme, abbiamo tagliato quella sequenza con accortezza, e ne siamo stati davvero felici ... addirittura una volta incontrai un intervistatore dopo pranzo ed ero così orgoglioso di quella scena che gli dissi: ''Ehi, vuoi vedere una scena del film?', 'Sì certo, ne sarei felice!' Oppure la mostravo ad un regista o a chiunque sarebbe venuto a trovarci. E alla fine abbiamo avuto una cosa tipo quattro diverse volte in cui qualcuno è venuto a trovarci per un motivo qualsiasi e si ritrovava a vedere quella scena. Ma nessuno di loro sapeva cosa diavolo stava guardando. È quasi come in The Prestige quando Christian Bale fa il trucco magico e Hugh Jackman rimane di stucco".

