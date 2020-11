Django: Unchained, sapete che arriveranno la versione da 3 ore e un sequel con Zorro?

Stasera su Rai4 torna in tv Django Unchained, settimo film scritto e diretto da Quentin Tarantino con protagonisti Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo Di Caprio, Samuel L. Jackson e Kerry Washington.

Nominato a cinque premi Oscar e vincitore di due statuette, per la miglior sceneggiatura originale a Tarantino e per il miglior attore non protagonista a Waltz, che bissò il successo ottenuto con Bastardi Senza Gloria, il film è uno dei più amati dell'autore di Pulp Fiction ma non tutti sanno che presto o tardi potrebbe tornare!

L'anno scorso, infatti, Tarantino in persona aveva annunciato una director's cut di Django Unchained della durata di oltre tre ore. Il regista dichiarò: "Ho una director’s cut di Django. Dura circa 3 ore e 15 minuti, o 3 ore e 20 minuti, qualcosa del genere. E' lo stesso film, ma più lungo dell’originale. Stiamo solo aspettando l'uscita di C’era una volta… a Hollywood, e poi eventualmente decideremo come e quando distribuirla."

Inoltre, più o meno nello stesso periodo venne annunciato che Tarantino aveva personalmente ingaggiato uno sceneggiatore per lavorare insieme all'adattamento cinematografico di Django/Zorro, celebre fumetto americano creato proprio dal regista insieme al fumettista Matt Wagner. Lo sceneggiatore scelto sarebbe Jerrod Carmichael e il film in questione è stato descritto come un vero e proprio sequel di Django Unchained.

Nel fumetto Django (non a caso disegnato con le fattezze Jamie Foxx) continua la sua esistenza come cacciatore di taglie e fa coppia con un anziano Diego de la Vega, alias il leggendario Zorro, per liberare gli indigeni locali dalla schiavitù. Non è chiaro a che punto si trovi il progetto, che pare sia ancora nella prima fase di sviluppo, ma alcuni fan sperano che sarà lo stesso Tarantino a dirigere il film come suo ultimo progetto: il regista ha infatti ribadito che si ritirerà dopo la realizzazione del suo decimo lungometraggio, con C'era una volta a Hollywood che ha portato il conto a nove.