Django Unchained, Kerry Washington:'DiCaprio non mi mise del sangue vero sul viso'

Kerry Washington ha partecipato allo show di Drew Barrymore e quest'ultima ha chiesto all'attrice di partecipare ad un segmento del programma chiamato Behind The Scenes, nel corso del quale Washington ha ricordato alcuni dei ruoli interpretati e ne ha approfittato per chiarire un dettaglio su una scena di Django Unchained.

Nel corso di una ripresa Leonardo DiCaprio - che potrebbe essere il protagonista del nuovo film di Paul Thomas Anderson - si tagliò realmente la mano con il vetro di un bicchiere e nella sequenza successiva la posa sul volto di Kerry Washington. I fan si sono sempre chiesti se si trattasse del sangue reale di DiCaprio oppure di sangue finto usato sul set.



"Le persone spesso mi chiedono se questo è vero ed è così. C'era una scena in cui Leonardo DiCaprio, che è così brillante nel film, in realtà ha rotto un vetro e aveva una mano insanguinata, e ha fatto la scena. L'ha finita con la mano insanguinata. Nella scena successiva mi tocca la faccia e Quentin non era sicuro di voler usare o meno la ripresa con il sangue, quindi ogni momento dopo l'abbiamo girato due volte. Giravamo completamente insanguinati con lui che mi tocca la faccia - con sangue finto - e poi dovevamo toglierci tutto e girare tutti puliti" ha dichiarato Washington.



Django Unchained, scritto e diretto da Quentin Tarantino, è un omaggio al film del 1966 di Sergio Corbucci, Django, con protagonista Franco Nero.

