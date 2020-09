Django Unchained, battute troppo razziste? Samuel L Jackson incoraggiò Di Caprio!

Di accuse di razzismo ne ha ricevute Django Unchained (come, in generale, l'intera filmografia di Quentin Tarantino): all'epoca dell'uscita in sala furono molte le battute a far storcere il naso di parte del pubblico, arrivando addirittura a mettere in difficoltà uno dei volti di punta del film con Jamie Foxx.

Stiamo parlando di Leonardo Di Caprio: pare infatti che il povero Leo, nel corso di una delle scene ambientate nella villa di Calvin Candie, si bloccò durante le riprese perché gli risultava difficile riprodursi in quella serie incontrollata di improperi dal chiaro sfondo razzista.

Una reazione piuttosto umana, soprattutto considerando la persona sensibile che la star di C'era una Volta a... Hollywood e The Wolf of Wall Street ha spesso dimostrato di essere. The show must go on però, dunque a far riprendere il povero Leo arrivò proprio il suo collega che più di tutti avrebbe potuto sentirsi chiamato in causa dalla questione: stiamo parlando, ovviamente, di Samuel L. Jackson.

Il buon Samuel prese da parte Di Caprio e gli disse qualcosa di simile a: "Figlio di put***a, questo è solo un altro martedì per noi", dandogli una scossa e facendo sì che le riprese potessero proseguire. Lo stesso Jackson, d'altronde, si trovò a recitare alcune battute non di minor cattiveria per bocca del suo Stephen, ma per Tarantino, si sa, l'attore farebbe questo ed altro! Recentemente, intanto, Tarantino ha confermato l'arrivo di una versione estesa di Django Unchained.