Django, Tarantino smentisce Kanye West: 'Ho avuto l'idea per il film prima di incontrarlo'

Pochi giorni fa il rapper Kanye West ha rivendicato l'idea di Django, capolavoro di Quentin Tarantino uscito nelle sale nel 2012. Il regista statunitense ha da poco risposto alle accuse di Ye, sostenendo di aver pensato al film molto prima di incontrarlo.

La tattica è quella dello smorzare i toni e spegnere ogni polemica, o almeno così ha deciso di fare Tarantino. All'accusa del 'furto' dell'idea di Django Unchained il regista ha tentato di dare un ordine alle tante parole dette, sottolineando che al film ha pensato lui e lui solamente.

Il rapper di Atlanta incontrò Tarantino con l'intenzione di collaborare alla realizzazione di un video musicale per la sua canzone Gold Digger, nel quale il concept centrale doveva orbitare attorno ad un Kanye nei panni di uno schiavo. Il fatto che Django racconti la storia di uno schiavo di nome, appunto, Django (Jamie Foxx) che viene liberato da un cacciatore di taglie tedesco (Christoph Waltz) per aiutarlo a dare la caccia ai criminali che gli hanno rapito la moglie, potrebbe facilmente far pensare ad un riutilizzo poco lecito dell'idea di Kanye.



Tarantino ha invece raccontato un'altra versione della vicenda: "Ok, non è vero che Kanye West ha avuto l'idea di Django e poi me l'ha raccontata. Avevo in mente l'idea di Django da un po', prima ancora di incontrarlo. Lui voleva fare una versione cinematografica gigante di College Dropout. Così l'abbiamo usata come scusa per incontrarci ed ha avuto un'idea per un video, che prevedeva che lui fosse uno schiavo e che l'intera cosa fosse la narrazione dello schiavo in cui lui cantava Gold Digger. È a questo che si riferiva…".

Insomma, una sfumatura nel racconto che cambia completamente lo stato delle cose. Ad ogni modo non dovrebbero sorprendere queste dichiarazioni pungenti di West. Il rapper non è nuovo a polemiche di questo tipo, spesso montante ad hoc tramite i suoi profili social. Ad inizio mese, per esempio, è stato bannato da Twitter per un post antisemita.