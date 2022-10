Django, Kenye West rivendica l'idea del film di Tarantino: 'Pensato per un mio videoclip'

Che ci crediate o no, Kanye West ha dichiarato di essere lui la mente che si cela dietro il progetto di Django Unchained, il film del 2012 scritto e diretto da Quentin Tarantino che ha ottenuto ben 5 candidature agli Oscar del 2013.

il cantante ha infatti rivelato ai microfoni del podcast Piers Morgan Uncensored, che l'idea della pellicola sarebbe nata nel corso di una chiacchierata con Jamie Foxx nel corso dei lavori di realizzazione del videoclip di Gold Digger, brano lanciato dall'ex marito di Kim Kardashian nell'agosto 2005 e realizzato proprio in collaborazione con l'attore, come secondo estratto dal secondo album in studio Late Registration.

"Tarantino può scrivere un film sulla schiavitù dove... A dire il vero, lui e Jamie, l'idea di Django Unchained l'hanno presa da me, perché io la proposi a Jamie e Quentin per il video Gold Digger, e poi Tarantino l'ha presa e l'ha trasformata nel film che tutti conosciamo".

Per il momento ancora non sono giunte repliche da parte di Tarantino e Foxx e qualora le parole di Kanye West dovessero rivelarsi veritiere, il regista dovrebbe essere veramente molto grato al rapper visto che Django Unchained è considerato uno dei suoi più grandi capolavori.

Naturalmente, al di là della veridicità o meno delle parole del cantante, è chiaro a tutto che questa pellicola è frutto della grande passione di Tarantino per i vecchi Spaghetti Western e per il regista italiano Sergio Corbucci.