Django & Django: trailer e data d'uscita in Italia per il film su Corbucci e Tarantino

Oggi possiamo svelarvi il trailer, il poster e la data d'uscita italiana di Django & Django: Sergio Corbucci Unchained, documentario presentato fuori concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con Quentin Tarantino in veste di narratore.

Il film, che uscirà in Italia come evento speciale il 15, 16 e 17 novembre, vede il regista di Jackie Brown (recuperate il nostro Everycult su Jackie Brown) e Django Unchained raccontare perché Sergio Corbucci è “il secondo miglior regista di western italiani”, come afferma un personaggio nel suo ultimo film C’era una volta a Hollywood.

Da un’idea di Nicoletta Ercole, Django Django è scritto da Steve Della Casa e Luca Rea, che ne firma anche la regia. Il film è un omaggio al grande regista italiano con materiali d’epoca inediti, testimonianze, ricostruzioni per raccontare un cinema e un’epoca irripetibili: Django, Il grande silenzio, Gli specialisti, Il mercenario, Vamos a matar companeros, Cosa c’entriamo noi con la rivoluzione, i western di Corbucci come cinema della crudeltà, ma anche come grande invenzione e come metafora di tutte le idee che circolavano nell’Italia degli anni Sessanta.

Con le testimonianze di Franco Nero (l’attore preferito di Corbucci) e del regista Ruggero Deodato (che fu aiuto regista di Django), il film è impreziosito dai filmati in super8 realizzati sui set dei film del regista romano e rimasti inediti fino ad oggi, con le immagini degli anni in cui il cinema italiano sapeva parlare a tutto il mondo. “Con questo film abbiamo voluto al tempo stesso omaggiare un grande regista del passato (Sergio Corbucci) e un grande regista contemporaneo (Quentin Tarantino), raccontando con la sensibilità di oggi una grande stagione del nostro cinema" hanno dichiarato Della Casa e Rea. "Abbiamo lavorato sulla memoria, abbiamo cercato materiali inediti, abbiamo dato spazio al racconto e alla passione. Abbiamo voluto raccontare un’epoca senza nostalgia, ma con affetto e con lo stesso senso del divertimento che è caratteristica dei due registi da noi omaggiati”.

