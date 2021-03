Il Divin Codino, ecco il trailer del film Netflix su Roberto Baggio!

Netflix ha pubblicato il primo trailer di Il Divin Codino, film che racconterà le gesta di Roberto Baggio e annunciato ufficialmente proprio nel giorno del compleanno dell'icona della nazionale italiana, lo scorso 18 febbraio. Diretto da Letizia Lamartire, Il Divin Codino sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 26 maggio.

Il film ripercorrerà i decenni di carriera di Roberto Baggio, interpretato da Andrea Arcangeli. Scritto da Stefano Sardo e Ludovica Rampoldi, Il Divin Codino si soffermerà anche su alcuni momenti chiave della vita sportiva di Baggio.



Ecco la sinossi ufficiale del film:"Una cronistoria dei 22 anni di carriera della star del calcio Roberto Baggio che include il difficile esordio come giocatore e le divergenze con alcuni degli allenatori".

Nel cast del film ci saranno anche Valentina Bellè nel ruolo della moglie Andreina Fabbi.

Roberto Baggio è stato uno dei più grandi calciatori della storia e le sue gesta hanno conquistato le tifoserie di squadre come Vicenza, Fiorentina, Juventus, Milan, Inter, Bologna e Brescia.

In carriera ha vinto due scudetti, una Coppa Italia e una Coppa UEFA, prendendo parte a tre Mondiali (Italia 1990, Stati Uniti 1994 e Francia 1998).

Nell'edizione 1994 trascinò gli azzurri di Sacchi fino alla finale con il Brasile, persa ai calci di rigore. Baggio tirò sopra la traversa uno dei penalty della serie finale; il suo errore, insieme a quelli di Franco Baresi e Daniele Massaro, condannò l'Italia al secondo posto nella competizione mondiale.



