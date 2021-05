Il Divin Codino, il trailer e la data d'uscita del film Netflix su Roberto Baggio

Netflix ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Il Divin Codino, il film che racconterà le gesta sportive di Roberto Baggio, uno dei più grandi numeri 10 della storia del calcio in Italia e nel mondo. Con l'uscita del trailer è stata contestualmente ufficializzata la data d'uscita del film diretto da Letizia Lamartire.

Il Divin Codino arriverà su Netflix il 26 maggio, scritto da Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo, coppia di sceneggiatori di serie come 1992 e 1993, e film come Il ragazzo invisibile.

Il film su Roberto Baggio ripercorre i ventidue anni di carriera dell'asso di Caldogno, dal suo complicato debutto tra i professionisti fino all'addio al calcio giocato, partendo dagli esordi al Lanerossi Vicenza fino alla finale di Coppa del Mondo a USA '94, con il rigore sbagliato contro il Brasile.



Il Divin Codino ne racconta l'ascesa in campo, i conflitti con gli allenatori, gli imprevisti, gli infortuni, il rapporto amore-odio con i suoi tifosi e con la sua famiglia, e una capacità di reagire straordinaria, tracciando il ritratto di un'icona destinata a diventare uno dei punti di riferimento del calcio mondiale.

A marzo è stato pubblicato il primo trailer di Il Divin Codino che anticipava soltanto alcune scene.

Roberto Baggio è stato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, che ha vestito in Italia le maglie di Vicenza, Fiorentina, Juventus, Milan, Bologna, Inter e Brescia, oltre a quella della nazionale azzurra, lasciando un bellissimo ricordo in tutte le piazze nelle quali ha giocato.



È Diodato l’autore e interprete di “L’UOMO DIETRO IL CAMPIONE”, la main song che fa parte della colonna sonora del film Il Divin Codino.Il brano è in uscita il 14 maggio su tutte le piattaforme di streaming e digital downloading, in contemporanea al videoclip ufficiale su YouTube.



Il film su Baggio arriverà su Netflix a breve per la gioia di tutti i fan del Divin Codino.