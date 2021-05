Il Divin Codino, Baggio si commuove in conferenza stampa ricordando il papà scomparso

Durante la presentazione dell'atteso Il Divin Codino di Letizia Lamartire, biopic dedicato al mitico Roberto Baggio, il calciatore la cui vita e carriera è servita da spunto per il film era direttamente presente, e a un certo punto è arrivato anche a commuoversi ricordando con bellissime parole il padre Florindo.

Queste le parole di Baggio:



"A un certo punto della mia vita mio padre era diventato come un nemico perché era sempre rigido, severo, ma alla fine è stato lui la base di un'educazione che mi ha imposto di non arrendermi mai, di non mollare, di andare sempre oltre. A volte si hanno problemi con i genitori, ma poi ci si accorge di loro quando non ci sono più".



Il Divin Codino arriverà su Netflix il 26 maggio, scritto da Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo, coppia di sceneggiatori di serie come 1992 e 1993, e film come Il ragazzo invisibile.



Il film su Roberto Baggio ripercorre i ventidue anni di carriera dell'asso di Caldogno, dal suo complicato debutto tra i professionisti fino all'addio al calcio giocato, partendo dagli esordi al Lanerossi Vicenza fino alla finale di Coppa del Mondo a USA '94, con il rigore sbagliato contro il Brasile.



Il Divin Codino ne racconta l'ascesa in campo, i conflitti con gli allenatori, gli imprevisti, gli infortuni, il rapporto amore-odio con i suoi tifosi e con la sua famiglia, e una capacità di reagire straordinaria, tracciando il ritratto di un'icona destinata a diventare uno dei punti di riferimento del calcio mondiale.



Roberto Baggio è stato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, che ha vestito in Italia le maglie di Vicenza, Fiorentina, Juventus, Milan, Bologna, Inter e Brescia, oltre a quella della nazionale azzurra, lasciando un bellissimo ricordo in tutte le piazze nelle quali ha giocato.