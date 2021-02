Il Divin Codino, arriva su Netflix il film su Roberto Baggio: ecco il poster!

Il 18 febbraio non è una data qualsiasi per gli appassionati di calcio: ricorre infatti il compleanno di Roberto Baggio, il fuoriclasse che in maglia azzurra ha fatto sognare gli italiani, portando la Nazionale fino alla finale dei Mondiali di USA '94 e a quel maledetto rigore con il Brasile.

Proprio oggi che l'ex numero 10 spegne 54 candeline Netflix ha annunciato Il Divin Codino, il biopic su Roberto Baggio che vedremo prossimamente sulla piattaforma streaming. In calce alla notizia è visibile anche il primo poster del film.

Secondo Netflix, Il Divin Codino è "una cronistoria dei 22 anni di carriera della star del calcio Roberto Baggio, che include il difficile esordio come giocatore e le divergenze con alcuni degli allenatori". Regista del progetto è Letizia Lamartire (Baby), mentre il fuoriclasse è interpretato dal ventisettenne Andrea Arcangeli, visto anche in Romulus.

Quella di Roberto Baggio è in effetti una storia romanzesca, dai gravi infortuni che lo hanno tormentato fin da giovanissimo al discusso trasferimento dalla Fiorentina all'acerrima nemica Juventus, che provocò tumulti di piazza, dal Pallone d'Oro nel 1993 ai cambi di maglia (Milan, Bologna, Inter, Brescia) quando, nonostante la classe cristallina, finiva per non rientrare nei piani dell'allenatore di turno. Ma è probabilmente con la maglia della Nazionale che Baggio ha dato il meglio di sé, nelle "Notti Magiche" di Italia '90 come quattro anni dopo negli Stati Uniti, fino a Francia '98 e alla staffetta con l'astro nascente Del Piero.

Il Divin Codino non è l'unico film a sfondo calcistico atteso su Netflix: se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata al trailer di Pelé: Il re del calcio, mentre anche su Sky si avvicina il momento della serie su Totti Speravo de morì prima.