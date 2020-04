Divertimento per tutta la famiglia stasera su Italia 1 con The Nut Job 2

Tenere a casa i bambini durante questi giorni di quarantena può non essere sempre un'impresa facile: un buon film d'animazione, dunque, può sempre essere un valido aiuto. Italia 1, dunque, ci offre stasera l'opportunità di una tranquilla serata in famiglia con The Nut Job II - Tutto Molto Divertente.

Film d'animazione del 2017 per la regia di Carl Brunker, The Nut Job II fa da seguito al primo capitolo uscito nel 2014 e basato a sua volta su un cortometraggio del 2005. Ancora una volta, dunque, ritroviamo lo scoiattolo Spocchia e la sua banda dopo aver seguito il loro sgangherato tentativo di rapinare un chiosco durante il primo film.

Stavolta, però, la situazione è diversa: Spocchia e i suoi amici sembrano aver davvero trovato il paradiso terrestre quando la vecchia proprietaria di un chiosco decide di abbandonare l'attività, rendendolo di fatti una riserva illimitata di cibo per gli animali che, infatti, decidono di stabilirsi lì. Le cose prendono una brutta piega, però, quando l'intera banda è costretta a tornare nel parco in seguito all'incendio del chiosco: il sindaco Percival J. Muldoon vuole infatti demolire il parco per far posto ad un luna park. Riusciranno i nostri ad evitare la distruzione della loro casa?

Per chi volesse averne un anticipo, intanto, ecco il trailer di The Nut Job II - Tutto Molto Divertente. Il film andrà in onda stasera alle 21:15 su Italia 1.