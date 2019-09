Una divertente clip fan made di Avengers: Endgame illustra la diatriba Sony/Disney

Persino Avengers: Endgame, il più grande successo cinematografico dei Marvel Studios, ha partecipato a suo modo alla diatriba Disney/Sony su Spider-Man. Una divertente clip fan made ci mostra come sono andate "veramente" le negoziazioni...

Quest'estate, il Bimbo Ragno aveva infatti dovuto dire addio alla Disney e al Marvel Cinematic Universe a seguito del mancato raggiungimento di un accordo tra le due compagnie (Sony e Disney), portando nello scompiglio fan e addetti ai lavori.

Dopo settimane di teorie, rumor più o meno fondati e campagne virtuali, Spidey ha infine trovato la strada di casa, ed è tornato nel MCU... Almeno per ora.

Il simpatico video realizzato da un fan e postato su reddit (che potete vedere anche in calce alla notizia) ha reso Cap e Iron Man le personificazioni di Disney e Sony, ricreando quello che potrebbe essere stato l'andamento delle negoziazioni finali tra le due parti.

Tony/Sony, prendendo in mano lo scudo di Cap: "Ok, questa è la mia ultima offerta. Il 25% dei proventi. Prendere o lasciare".

Steve/Disney: "Non lo so. È troppo generosa come offerta".

Tony/Sony: "Sul serio? Adesso fai il modesto? Lo scorso mese mi hai chiesto il 50%!"

Steve/Disney: "Affare fatto".

Tony/Sony: "Ottimo. Perché sarei arrivato anche al 35%, ma hey, ormai è fatta. Adesso va e compra la Warner Bros., o qualcosa del genere".

La scena successiva ci porta poi sul campo della battaglia finale contro Thanos. Cap lancia Mjölnir, qui il contratto Disney/Sony, che viene afferrato da Spidey mentre urla "Sono tornato!".

Insomma, non c'è angolo del web (o del cinema in generale) che non sia rimasto colpito dall'affaire Spider-Man.