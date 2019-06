I diversi look di Peter Parker nei banner di Spider-Man: Far From Home

In Cina sono stati diffusi tre nuovi banner internazionali di Spider-Man: Far From Home, sequel di Spider-Man: Homecoming e titolo conclusivo della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe. Nei banner possiamo notare i tre differenti look di Peter Parker che vedremo nel film diretto da Jon Watts, in uscita nelle sale italiane il 10 luglio.

Le tre locandine mostrano Peter Parker indossare tre diversi costumi di Spider-Man in giro per l'Europa, tra Venezia, Praga e Londra.

In questa nuova avventura dell'amichevole Spider-Man di quartiere, Peter Parker abbandona i grattacieli di New York per vivere alcune esperienze nel Vecchio Continente, insieme ai suoi amici MJ, Ned e tutti gli altri.

Peter intende prendersi una pausa dal costume di Spider-Man ma cambierà idea per aiutare Nick Fury a risolvere il mistero di creature elementali che stanno facendo impazzire il continente.



Tom Holland torna a vestire i panni del giovane Peter Parker/Spider-Man dopo averli ripresi in Avengers: Endgame.

Accanto a lui torneranno Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei nel ruolo di zia May, Tony Revolori, Cobie Smulders, Samuel L. Jackson nel ruolo di Nick Fury e la new entry Jake Gyllenhaal nelle vesti del villain Mysterio.

Il film punta al debutto da 150milioni per il primo week-end nelle sale. Tom Holland ormai è un giovane veterano del ruolo e nelle ultime ore sono emerse alcune curiosità; ad esempio, Chris Hemsworth raccomandò Tom Holland alla produzione per il ruolo di Peter Parker.