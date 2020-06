Divergent, il produttore conferma: 'Il capitolo finale è ancora in sospeso'

Previsto inizialmente per il 2017, il quarto e ultimo film della saga di Divergent, intitolato The Divergent Series: Ascendant, fu trasformato in una serie TV targata Starz a causa del flop ottenuto da capitolo precedente, progetto che in seguito venne definitivamente cancellato anche dal network.

A qualche anno di distanza, per sfortuna dei fan che vorrebbero vedere la conclusione della storia di Tris sul grande (o piccolo) schermo, la situazione non è cambiata. "È sicuramente in sospeso. Non ci sono notizie imminenti" ha dichiarato infatti il produttore Doug Wick durante una recente intervista rilasciata per i 20 anni de Il Gladiatore.

Basati sulla saga letteraria scritta da Veronica Roth, i primi tre capitoli non sono riusciti a replicare il successo di altri adattamenti fantasy come Harry Potter, Twilight e Hunger Games nonostante la presenza di star quali Shailene Woodley, Miles Teller, Kate Winslet, Zoë Kravitz, Ansel Elgort, Ashley Judd, Bill Skarsgård, Jeff Daniels, Octavia Spencer, e Noami Watts. I film hanno infatti incassato rispettivamente 288, 297 e 179 milioni di dollari, troppo poco per permettere a Lionsgate di sviluppare il capitolo finale.

Per altre notizie, invece, vi ricordiamo che il nuovo romanzo dell'autrice di Divergent, intitolato Chosen One, sarà adattato per il cinema dalla Picturestart.