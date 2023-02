Divergent, chi sono gli Abneganti? Tutto sulle fazioni presenti nel film

Sull'onda lunga del successo di Hunger Games, quella di Divergent è stata negli ultimi anni una delle saghe young adult di maggior successo tra quelle trasposte sul grande schermo: uscito nel 2014, il primo film della serie ci introduce dunque al mondo ideato dalla scrittrice Veronica Roth e alle relative fazioni.

Nell'universo di Divergent, infatti, gli esseri umani sono suddivisi in categorie che rispecchiano la propria personalità: si tratta di un elemento fondamentale per la trama, che cercheremo dunque di riassumere per chi avesse bisogno di una rinfrescata prima di un rewatch o della sua prima visione della serie.

Le fazioni sono in tutto 5: in primis troviamo i Pacifici, dall'indole gentile e inclini al totale rigetto dell'aggressività; ecco quindi i Candidi, sempre sinceri e incapaci di dire qualcosa che si discosti dalla verità, e gli Eruditi, che dedicano la loro vita all'inseguimento della conoscenza e alla diffusione della cultura, lavorando spesso come insegnanti o ricercatori.

Gli Abneganti, che ricoprono posizioni importanti in ambito governativo, sono invece generalmente altruisti e caritatevoli; infine troviamo gli Intrepidi, la fazione a cui sceglie di appartenere la protagonista Triss: forti e coraggiosi, sono coloro che proteggono la popolazione. E voi, di quale fazione pensate di far parte? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Divergent.