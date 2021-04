Divergent 4, arriverà mai il capitolo finale della saga? Ecco cosa ne pensa il produttore

A 5 anni di distanza dall'uscita di The Divergent Series: Allegiant, i fan della saga continuano a chiedersi se riusciranno mai a vedere al cinema la seconda parte del capitolo finale. A giudicare dalle parole e produttore Neil Burger, tuttavia, Divergent: Ascendant sembra destinato a rimanere un miraggio ancora per molto tempo.

"Non lo so. Voglio dire, suppongo che sia possibile. Ma se mi stai chiedendo se credo che succederà, allora no" ha dichiarato Burger in una recente ospitata al podcast ReelBlend. "Ed è un peccato, in un certo senso, perché c'erano tre libri e ci sarebbero dovuti essere tre film. Lionsgate sta distribuendo Voyager, e adoro le persone che lavorano a Lionsgate... Ma in quel momento, in realtà credo di aver detto loro che dovevano essere solo tre film."

Durante la chiacchierata, il regista del primo film ha ribadito che, al contrario di quanto accaduto con altre grandi saghe fantasy, il capitolo finale di Divergent avrebbe funzionato anche come singola pellicola. "Sai, avevano diviso Harry Potter, Twlight e Hunger Games. Così alla fine lo hanno diviso in due, ma non ce n'era bisogno. Credo di aver fatto da produttore esecutivo per il terzo, ma in realtà non ero molto coinvolto, semplicemente non è andato bene e poi è rimasta in sospeso la seconda parte" ha aggiunto.

Cosa ne pensate delle parole del produttore? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, qui potete trovare il trailer ufficiale di Voyagers, la nuova pellicola sci-fi con tinte young adult diretta da Burger e con protagonista Tye Sheridan.