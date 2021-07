District 10, Neill Blomkamp aggiorna sul film: 'Si concentrerà sulla storia americana'

Dopo anni di progetti che non hanno incontrato il favore del pubblico, Neill Blomkamp ha deciso di tornare alla storia che lo ha reso noto al grande pubblico, ovvero al successo di District 9, svelando di essere al lavoro sul sequel di quella pellicola ormai cult e intitolato District 10. Il regista ha quindi aggiornato sulla trama del progetto.

Recentemente intervistato sulle pagine di IGN, Neill Blomkamp ha potuto fornire qualche dettaglio riguardante la trama di District 10 ovviamente mantenendo uno stretto riserbo su quasi tutto per non rovinare la gioia della sorpresa agli spettatori che inevitabilmente correranno nelle sale cinematografiche una volta completati i lavori.

Blomkamp vuole assicurarsi che questo script abbia un senso nell'economia del franchise prima di iniziare le riprese, quindi la storia che verrà raccontata dovrà essere profonda tanto quanto lo era quella del primo capitolo District 9: "Lo script è ancora in fase di elaborazione. Al momento sembra buono. Ci sono voluti dieci anni per concepirlo, per tornare con una ragione che consentisse di fare il film e non semplicemente per sfornare un sequel. C'era un argomento chiave nella storia americana che non appena l'ho individuato si inseriva perfettamente nel mondo di District 9 e mi è sembrato un modo meraviglioso di realizzare un sequel. Quindi sì, è in fase di sviluppo costante e ci siamo avvicinano a finirlo".

L'annuncio dell'arrivo di District 10 era arrivato a sorpresa lo scorso febbraio con Blomkamp che aveva confermato che alla sceneggiatura del nuovo film ci sarebbero stati lui, Terri Tatchell e Sharlto Copley, quest'ultimo anche protagonista di District 9. L'ultimo film di Blomkamp uscito nelle sale è Humandroid, rivelatosi un clamoroso flop al box-office nel 2015, mentre quest'anno arriverà il suo ultimo film, Demonic, presentato al Festival di Berlino 2021.