Il distributore di Parasite risponde a Trump: 'Non sa leggere i sottotitoli'

Dopo le dichiarazioni di Donal Trump su Parasite e la sua recente vittoria agli Oscar 2020, il distributore NEON ha immediatamente replicato prendendo le difese del film di Bong Joon-ho.

Tramite il proprio account Twitter ufficiale, infatti, la società di distribuzione ha scritto: "Comprensibile, non sa leggere". Potete gustarvi il post in calce all'articolo.

Parasite ha segnato la prima vittoria di NEON come Miglior Film nella storia triennale dello studio, un'impresa notevole considerando che il distributore è praticamente un neonato. Già al suo primo anno di vita, comunque, si era presentato all'Academy con I, Tonya, film che vinse un Oscar per la miglior attrice non protagonista ad Allison Janney come migliore attrice non protagonista.

Il distributore ha acquisito i diritti all'interno degli Stati Uniti per Parasite perché affascinato dalla sceneggiatura di Bong, presentato a maggio 2019 durante il Festival di Cannes, dove divenne il primo film coreano a vincere la Palma d'Or. Neon ha distribuito il film nei cinema statunitensi dal 5 ottobre e da allora ha guadagnato $45 milioni al botteghino statunitense, cifra che lo ha fatto entrare nella top 5 assoluta dei maggiori incassi in lingua straniera al botteghino domestico: secondo gli analisti potrebbe superare il record de La Vita è Bella, attualmente secondo.

Tra l'altro Trump non si è limitato a deridere Parasite e l'intera Academy, ma ha preso di mira anche Brad Pitt, che nel discorso di ringraziamento per l'Oscar ricevuto in qualità di miglior attore non protagonista per C'era una volta a... Hollywood, ha menzionato il mancato impeachment al presidente. Arriverà anche la replica della star? Staremo a vedere.